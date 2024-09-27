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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 51,048

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Numis Poland за 550 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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