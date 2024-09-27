100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Numis Poland за 550 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.

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