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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 4,2 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 17250 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
4036 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
4580 $
Цена в валюте аукциона 17250 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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