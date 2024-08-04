Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 17250 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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