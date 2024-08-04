Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 4,2 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 17250 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
4036 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
4580 $
Цена в валюте аукциона 17250 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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