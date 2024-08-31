Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1973 года MW "Дерево". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1973 года "Дерево" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1367 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1650 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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