Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2800 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность PROOF (17) UNC (21) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (4) MS65 (4) PF68 (1) PF65 (1) CAMEO (1) Сервис NGC (11)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (13)

Numimarket (6)

Numis Poland (1)

Stary Sklep (5)

Teutoburger (1)

WCN (5)

Wu-eL (1)