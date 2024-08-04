Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,7 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (38) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2800 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (13)
  • Numimarket (6)
  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (5)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (5)
  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1973 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск