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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1973 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1973 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1973 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 39,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1973 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1528 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1973 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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