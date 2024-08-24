Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1973 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 39,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1973 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1528 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1550 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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