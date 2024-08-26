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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1973 года. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 10 грошей 1973 года Без знака монетного двора - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1973 года Без знака монетного двора - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1973
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1973 года. Без знака монетного двора. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5383 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 33000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 10 грошей 1973 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 грошей 1973 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
6580 $
Цена в валюте аукциона 26500 PLN
Польша 10 грошей 1973 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1973 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
4502 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша 10 грошей 1973 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1973 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10 грошей 1973 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 на аукционе Bereska - April 15, 2020
Польша 10 грошей 1973 на аукционе Bereska - April 15, 2020
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 10 грошей 1973 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 10 грошей 1973 на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1973 на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 10 грошей 1973 на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1973 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Польша 10 грошей 1973 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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