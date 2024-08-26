10 грошей 1973 года. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1973 года. Без знака монетного двора. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5383 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 33000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

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