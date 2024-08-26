Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1973 года. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1973
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1973 года. Без знака монетного двора. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5383 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 33000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
6580 $
Цена в валюте аукциона 26500 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
4502 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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