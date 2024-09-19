Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Медь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2840 проданному на аукционе Stary Sklep за 44000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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