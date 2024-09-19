Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Медь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,1 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2840 проданному на аукционе Stary Sklep за 44000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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