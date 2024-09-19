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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1973 года MW SW "Николай Коперник". Медь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW SW. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2840 проданному на аукционе Stary Sklep за 44000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1973 MW SW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 RD ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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