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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1973 года MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1973 года MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1973 года MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,3 - 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1973 года "200 лет Комиссии Национального Образования" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1042 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша 10 злотых 1973 MW JMN "200 лет Комиссии Национального Образования" (Пробные) на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки GCN
Цена
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность UNC
Цена
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