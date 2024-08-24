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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2476 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8600 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
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Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 100 злотых 1973 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1973 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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