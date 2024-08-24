Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2476 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8600 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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