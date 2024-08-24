Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1973 года MW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1973
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1973 года "Николай Коперник" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2476 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8600 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
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