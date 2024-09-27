Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1973 года (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1973 года. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе WDA - MiM за 400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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