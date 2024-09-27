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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1973 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1973 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1973 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1973
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1973 года. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе WDA - MiM за 400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1973 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 20 злотых 1973 на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1973 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1973 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1973 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1973 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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