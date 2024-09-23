Пробные 20 злотых 1977 года MW "Мария Конопницкая". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1977 года "Мария Конопницкая" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2467 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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