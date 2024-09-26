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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1989 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1989 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1989 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1989 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
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Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 20 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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