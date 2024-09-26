Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1989 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1989 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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