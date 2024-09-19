Пробные 20 злотых 1977 года MW "Мария Конопницкая". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1977 года "Мария Конопницкая" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1541 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 450 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность PROOF (9) UNC (18) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

GGN (1)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (14)

Numimarket (2)

Teutoburger (1)

WCN (2)

WDA - MiM (1)

Wu-eL (1)