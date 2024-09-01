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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,3 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1975 года "Международный женский год" со знаком MW AJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2906 проданному на аукционе Stary Sklep за 1200 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Для продажи 20 злотых 1975 "Международный женский год" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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