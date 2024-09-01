Пробные 20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1975 года "Международный женский год" со знаком MW AJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2906 проданному на аукционе Stary Sklep за 1200 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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