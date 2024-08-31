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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1964 года MW "Дерево". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1964 года MW "Дерево" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1964 года MW "Дерево" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,1 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Дерево" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1758 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3000 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1964 MW "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1964 "Дерево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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