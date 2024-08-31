Пробные 20 злотых 1964 года MW "Дерево". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Дерево" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1758 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3000 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

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