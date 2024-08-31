Пробные 20 злотых 1979 года MW "Центр здоровья матери". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 21 июня 2022.

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