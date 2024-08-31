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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1979 года MW "Центр здоровья матери". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1979 года MW "Центр здоровья матери" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1979 года MW "Центр здоровья матери" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1979 "Центр здоровья матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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