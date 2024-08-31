Пробные 20 злотых 1976 года MW "30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1976 года "30 лет бюджетного закона Польской Народной Республики" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1562 проданному на аукционе Stary Sklep за 1200 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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