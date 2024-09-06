Пробные 20 злотых 1964 года MW "Новый Завод. Плоцк, Турошув". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Новый Завод. Плоцк, Турошув" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2200 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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