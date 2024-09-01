Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 10,15 гр
- Чистого серебра (0,204 oz) 6,3438 гр
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 4,200
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Международный год ребенка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2050 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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