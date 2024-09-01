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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 10,15 гр
  • Чистого серебра (0,204 oz) 6,3438 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Международный год ребенка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2050 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1979 "Международный год ребенка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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