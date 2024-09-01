Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Международный год ребенка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2050 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность PROOF (24) UNC (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) SP65 (1) PF68 (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис PCGS (1) ANACS (1) NGC (2)

Продавец Все фирмы

CoinsNB (1)

Frühwald (13)

Heritage (1)

MARCINIAK (2)

Monedalia.es (1)

Stare Monety (4)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (3)

WCN (4)

WDA - MiM (1)