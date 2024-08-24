Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1989 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,9 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1989 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе WDA - MiM за 4450 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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