Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1989 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1989 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1989 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,9 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1989 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе WDA - MiM за 4450 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • GGN (3)
  • MARCINIAK (12)
  • Niemczyk (7)
  • Numimarket (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (13)
  • WDA - MiM (4)
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Bereska - January 18, 2020
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Bereska - January 18, 2020
Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1989 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск