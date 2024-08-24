Пробные 20 злотых 1989 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1989 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе WDA - MiM за 4450 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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