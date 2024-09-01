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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1975 года "Международный женский год" со знаком MW AJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 20 злотых 1975 "Международный женский год" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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