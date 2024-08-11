Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1979 года MW "Центр здоровья матери". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1979 года MW "Центр здоровья матери" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1979 года MW "Центр здоровья матери" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2558 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (10)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1979 "Центр здоровья матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1979 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск