Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1979 года MW "Центр здоровья матери". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2558 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
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Дата 26 апреля 2023
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
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Где продать?
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