Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1989 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1989 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1619 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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