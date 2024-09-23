Пробные 20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1978 года "Мария Конопницкая" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2910 проданному на аукционе Stary Sklep за 2000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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