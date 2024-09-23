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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1978 года "Мария Конопницкая" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2910 проданному на аукционе Stary Sklep за 2000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1978 "Мария Конопницкая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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