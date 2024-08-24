Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Международный год ребенка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3106 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 500 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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