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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,3 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1979 года "Международный год ребенка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3106 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 500 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1979 "Международный год ребенка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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