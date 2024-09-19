Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1964 года MW WK "Женщина с колосьями". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 14,3 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Женщина с колосьями" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2878 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 24 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1964 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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