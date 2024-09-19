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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1964 года MW WK "Женщина с колосьями". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1964 года MW WK "Женщина с колосьями" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1964 года MW WK "Женщина с колосьями" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,3 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1964 года "Женщина с колосьями" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2878 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 24 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 20 злотых 1964 MW WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1964 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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