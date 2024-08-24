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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1964 года MW "Серп и шпатель". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15,0 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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