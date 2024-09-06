Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Нейзильбер (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Вдавленная надпись. Нейзильбер
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9600 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.
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