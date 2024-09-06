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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Нейзильбер (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Вдавленная надпись. Нейзильбер

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Вдавленная надпись Нейзильбер - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Вдавленная надпись Нейзильбер - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 11,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9600 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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