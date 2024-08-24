Пробные 10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" со знаком WK. Вдавленная надпись. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2459 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4500 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность UNC (47) XF (2) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (11) MS65 (6) MS64 (5) MS62 (1) Сервис NGC (24) GCN (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (3)

COINSNET (6)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Numis Poland (1)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (3)

WCN (12)

WDA - MiM (6)

Wójcicki (6)