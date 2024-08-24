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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Вдавленная надпись

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету" Вдавленная надпись - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года WK "600 лет Ягеллонскому университету" Вдавленная надпись - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,612,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" со знаком WK. Вдавленная надпись. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2459 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4500 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 злотых 1964 WK "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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