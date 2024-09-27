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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA

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Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (73) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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