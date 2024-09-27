Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность UNC (71) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (13) MS65 (12) MS64 (3) MS63 (2) SP67 (1) SP65 (1) Сервис NGC (31) PCGS (2) GCN (1)

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