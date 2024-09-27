Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Медно-никель. Без надписи PRÓBA. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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