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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Орел без короны. Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Орел без короны Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Орел без короны Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 13,7 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2495 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2025 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

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