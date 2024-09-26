Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Орел без короны. Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 13,7 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2495 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2025 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.
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