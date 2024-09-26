Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел без короны. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2495 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2025 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.

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