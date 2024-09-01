Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Вдавленная надпись. Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 12,7 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392391 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.
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