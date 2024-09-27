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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "Дерево". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "Дерево" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "Дерево" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "Дерево". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2850 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Дерево" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "Дерево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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