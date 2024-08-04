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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года WK "Женщина с колосьями". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года WK "Женщина с колосьями" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года WK "Женщина с колосьями" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Вес 12,7 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "Женщина с колосьями" со знаком WK. Медно-никель. Это undefined монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5700 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 10 злотых 1964 WK "Женщина с колосьями" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "Женщина с колосьями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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