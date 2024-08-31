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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "Новый Завод. Плоцк, Турошув". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "Новый Завод. Плоцк, Турошув" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "Новый Завод. Плоцк, Турошув" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 13,6 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "Новый Завод. Плоцк, Турошув". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7119 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2700 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1964 "Новый Завод. Плоцк, Турошув" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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