Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Томпак (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Вдавленная надпись. Томпак
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 12,6 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Томпак. Это томпаковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.
Сохранность
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- GGN (1)
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- WCN (5)
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
2441 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность UNC
Цена
******
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