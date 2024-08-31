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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Томпак (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Вдавленная надпись. Томпак

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Вдавленная надпись Томпак - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Вдавленная надпись Томпак - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 12,6 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Вдавленная надпись. Томпак. Это томпаковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (5)
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
2441 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
1434 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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