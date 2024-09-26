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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел в короне. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Орел в короне. Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Орел в короне Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету" Орел в короне Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 13,2 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1964
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "600 лет Ягеллонскому университету". Орел в короне. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 10 злотых 1964 "600 лет Ягеллонскому университету" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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