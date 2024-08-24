Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1964 года "Серп и шпатель". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 13,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1964
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1964 года "Серп и шпатель". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5100 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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