10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 480 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

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