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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 480 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1969 "30 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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