Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 480 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
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- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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