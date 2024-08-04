Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1969 года
для обращения
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
10 злотых 1969 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Золото
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 1
10 злотых 1969 MW JJ Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 27
10 злотых 1969 MW JJ Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
10 злотых 1969 MW JJ Пробные 30 лет Польской Народной Республики Золото
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 1
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 880 $
Продажи
0 3
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 24
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 3
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 24
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