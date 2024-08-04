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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1969 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена 55 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW JG Николай Коперник
Средняя цена 40 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
1 злотый 1969 MW
Средняя цена 110 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
20 грошей 1969 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 грошей 1969 MW
Средняя цена 55 $
Продажи
0 13

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW JJ 30 лет Польской Народной Республики
Средняя цена 45 $
Продажи
0 13

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Золото
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW JJ Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW JJ Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW JJ Пробные 30 лет Польской Народной Республики Золото
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 880 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 злотых 1969 MW Пробные 30 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 860 $
Продажи
0 1
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