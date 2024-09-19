Пробные 10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3248 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 98000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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