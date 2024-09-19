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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3248 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 98000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1969 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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