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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5600 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1969 MW "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1969 MW "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1308 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Польша 10 злотых 1969 MW "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1969 MW "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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