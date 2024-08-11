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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,9 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1969 MW JJ "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
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Где продать?

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