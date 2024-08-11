Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность UNC (25) AU (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (1) Сервис NGC (5)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

GGN (1)

MARCINIAK (6)

Niemczyk (11)

Numimarket (3)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (1)

WCN (1)

WDA - MiM (1)

Wu-eL (1)