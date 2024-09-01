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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3950 PLN. Торги состоялись 13 мая 2018.

Сохранность
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  • WCN (2)
Польша 10 злотых 1969 MW "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 10 злотых 1969 MW "30 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
1108 $
Цена в валюте аукциона 3950 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 10 злотых 1969 "30 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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