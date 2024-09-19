Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1969 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1969 года MW JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1969 года MW JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,50 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 8,612,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1969 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Numis Poland за 480 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (5)
  • Karbownik (2)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (7)
  • Numimarket (6)
  • Numis Poland (2)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (5)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (14)
  • Wójcicki (10)
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 злотых 1969 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1969 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1969 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск