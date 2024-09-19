Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1969 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,50 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 8,612,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1969
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1969 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Numis Poland за 480 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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