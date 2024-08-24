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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1969 года MW "30 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
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