Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,5 - 517,9 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1969
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JJ. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2444 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 165000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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