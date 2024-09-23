Пробные 10 злотых 1969 года MW JJ "30 лет Польской Народной Республики". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1969 года "30 лет Польской Народной Республики" со знаком MW JJ. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2444 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 165000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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