Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1969 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 71,566,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1969
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2294 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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