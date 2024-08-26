10 грошей 1969 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2294 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность UNC (13) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (4) MS65 (1) MS64 (1) Сервис NGC (9)