Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1969 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1969 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1969 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 71,566,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2294 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (3)
  • Stare Monety (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1969 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1969 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 10 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск