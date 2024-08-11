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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1969 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1969 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1969 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,024,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 1 злотый 1969 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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