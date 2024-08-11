1 злотый 1969 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2019.

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