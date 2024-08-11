Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1969 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 3,024,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1969
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 272 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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