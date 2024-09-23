Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1969 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1969 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1969 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 40,227,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1969
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2312 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (6)
  • Stare Monety (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 20 грошей 1969 MW на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1969 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 20 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск