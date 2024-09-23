Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1969 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 40,227,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1969
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2312 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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