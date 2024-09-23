20 грошей 1969 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1969 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2312 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.

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